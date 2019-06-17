ننشر نتيجة القرعة العلنية للمتقدمين للحصول على منافذ بيع بمدينة موط بالداخلة



وأضاف رئيس المركز، أن عدد المتتقدمين للحصول على منافذ بيع والمنطبق عليهم الشروط الخاصة بالحصول على منفذ بيع بمدينة موط بلغ 29، وعدد المنافذ التي تم اجراء القرعة عليها هو 21 ) منفذ.



وأوضح، رئيس المركز، بأنه على جميع من رست القرعة عليهم سرعة التوجه الى قسم الشئون المالية بمركز الداخلة لاستيفاء الأوراق والتعاقد، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

أعلن، رئيس مركز ومدينة الداخلة كمال إبراهيم، بأنه تم اجراء القرعة العلنية للمتقدمين للحصول على منافذ بيع والمنطبق عليهم الشروط الخاصة بالحصول على منفذ بيع بمدينة موط، وذلك بمقر ديوان عام الوحدة المحلية لمركز الداخلة.