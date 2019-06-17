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مطار القاهرة يتزين قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:49 م
مطار القاهرة يتزين قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية
مطار القاهرة الدولي
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الفجر الرياضي
 
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يواصل مطار القاهرة استقبال بعثات المنتخبات المشاركة فى بطولة الأمم الإفريقية 2019، بالإضافة الى الوفود والجماهير الراغبة فى مؤازرة منتخبات بلادهم، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من كافة قطاعات الدولة، لإنجاح المحفل القارى الذي تحتضنه مصر فى الفترة من ٢١ يونيو الجارى حتى ١٩ يوليو المقبل،

 

وزارة الطيران المدنى حرصت على تخصيص صالة فى مطار القاهرة، خاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، قامت بتزيينها بأعلام جميع المنتخبات المشاركة فى البطولة، بالاضافة الى وضع مجسم على هيئة استاد كرة قدم، علاوة على وجود "توت" التميمة الخاصة بالبطولة، وكذلك بعض الملصقات الدعائية التى تشجع الجماهير على زيارة مصر والأماكن السياحية المنتشرة بها.

 

وتعد شركة مصر للطيران الناقل الرسمى لكأس الأمم ٢٠١٩، حيث يتصدر شعار البطولة كافة الطائرات المتواجدة فى أسطول الشركة.

 

مطار القاهرة يتزين قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية
مطار القاهرة يتزين قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية
مطار القاهرة يتزين قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية
مطار القاهرة يتزين قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية
مطار القاهرة يتزين قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية
مطار القاهرة يتزين قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية
مطار القاهرة يتزين قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية
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