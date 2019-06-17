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"الفجر الفني" يحتفل بنجاح ميرنا نورالدين في مسلسلي "هوجان وطلقة حظ" (صور)

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:46 م
الفجر الفني يحتفل بنجاح ميرنا نورالدين في مسلسلي هوجان وطلقة حظ (صور)
ميرنا نور الدين
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يارا أحمد - تصوير: أحمد علي
 
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كرم موقع "الفجر الفني" الفنانة ميرنا نور الدين، بعد نجاحها في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "هوجان" حيث جسدت دور "وردة" وطلقة حظ جسدت دور "نجلاء" ونجحت في لفت الأنظار وتم تكريمها.

وتحدثت ميرنا، عن ردود الأفعال بالاضافة الي ترشيحها لمسلسل "هوجان" وكواليس العمل مع محمد امام وسر دعمه، بالإضافة الي كواليس إصابة محمود حافظ في مسلسل "طلقة حظ" بسببها وذلك خلال الندوة.

يذكر ان شاركت ميرنا نور الدين في مسلسل "هوجان" بطولة محمد امام وكريم محمود عبد العزيز واسماء ابو اليزيد وعدد كبير من نجوم الفن وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ومسلسل "طاقة حظ" بطولة مصطفي خاطر وهبة مجدي وايتن عامر وعدد كبير من نجوم الفن وإخراج احمد خالد امين.

"الفجر الفني" يحتفل بنجاح ميرنا نورالدين في مسلسلي "هوجان وطلقة حظ" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل بنجاح ميرنا نورالدين في مسلسلي "هوجان وطلقة حظ" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل بنجاح ميرنا نورالدين في مسلسلي "هوجان وطلقة حظ" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل بنجاح ميرنا نورالدين في مسلسلي "هوجان وطلقة حظ" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل بنجاح ميرنا نورالدين في مسلسلي "هوجان وطلقة حظ" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل بنجاح ميرنا نورالدين في مسلسلي "هوجان وطلقة حظ" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل بنجاح ميرنا نورالدين في مسلسلي "هوجان وطلقة حظ" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل بنجاح ميرنا نورالدين في مسلسلي "هوجان وطلقة حظ" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل بنجاح ميرنا نورالدين في مسلسلي "هوجان وطلقة حظ" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل بنجاح ميرنا نورالدين في مسلسلي "هوجان وطلقة حظ" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل بنجاح ميرنا نورالدين في مسلسلي "هوجان وطلقة حظ" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل بنجاح ميرنا نورالدين في مسلسلي "هوجان وطلقة حظ" (صور)
"الفجر الفني" يحتفل بنجاح ميرنا نورالدين في مسلسلي "هوجان وطلقة حظ" (صور)
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