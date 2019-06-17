إتحاد جدة يستفسر عن سعر فيتشو

إستفسرت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي عن سعر إيميليانو فيتشو لاعب سانتوس البرازيلي وذلك من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقاً لتقرير صحفي نشرته صحيفة " تيررا " البرازيلية اليوم الاثنين ذكر أن النادي البرازيلي إشترط الحصول على مبلغ 500 ألف دولار من أجل بيع فيشتو للعميد.





وأكملت الصحيفة أن الارجنتيني البالغ من العمر ثلاثين عاماً يلعب الموسم الجاري إلى فريق نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بنظام الإعارة قادماً من الفريق البرازيلي.





ويمكن للاعب التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي دون الرجوع إلى ناديه البرازيلي في ظل دخوله في مرحلة الفترة الحرة من العقد.





لكن سانتوس يفضل بيعه بصورة نهائية على الرغم من تجديد التعاقد معه أو تركه للإعارة في الوقت الذي يسعى فيه إتحاد جدة إلى تدعيم الصفوف من أجل العودة لمنصات التتويج.