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سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة محمود بكري "حاوي الفيوم"

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:42 م
سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة محمود بكري حاوي الفيوم
سيراميكا كليوباترا
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علي نبوي
 
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حسم مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، صفقة التعاقد مع محمود بكري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم، ليكون لاعبا بالنادي خلال الموسم الجديد 2020-2021.

 

ودخل نادي كليوباترا في مفاوضات قوية مع اللاعب الملقب بالحاوي، وانتهت بالحصول على توقيع بكري على عقد ممتد لثلاث مواسم قادمة.

 

وقالت المصادر إن نادي كليوباترا نجح في إنهاء صفقة بكري البالغ من العمر 27 عاما، في صفقة انتقال حر، وسوف يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وشددت المصادر على أن اللاعب تمسك باللعب لنادي سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد، في ظل قوة الفريق بدوري الدرجة الثانية، وهدفه الكبير وهو الصعود إلى الدوري الممتاز.

 

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