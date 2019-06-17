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الحائلي يستعد لتولي رئاسة إتحاد جدة

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:39 م
الحائلي يستعد لتولي رئاسة إتحاد جدة
أنمار الحائلي
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محمد ايمن
 
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تنتظر جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي ذهاب أصوات الناخبين في الجمعية العمومية لإختيار الرئيس أنمار الحائلي ال مرشح الوحيد لرئاسة النادي ليصبح رئيساً جديداً للعميد لمدة أربعة سنوات قادمة.

ويمتلك الحائلي خبرة كبيرة من خلال تواجده كداعم لجميع الإدارات السابقة التي تولت رئاسة العريق السعودي حيث سيصبح الرئيس رقم 50 في تاريخ إتحاد جدة والسابع في تاريخ النادي اللذي يعود لكرسي الرئاسة للمرة الثانية بعد كلاً من :-

• عبدالعزيز جميل

• الأمير طلال بن منصور

• عبدالفتاح ناظر

• عدنان جمجوم

• أحمد مسعود

• جمال أبو عماره.

وإتفقت الجمعية العمومية على المرشح الوحيد أنمار الحائلي الذي دخل السباق لتولي رئاسة الفريق دون منافسين حيث يسعى إلى العودة مجدداً لكرسي الرئاسة للمرة الثانية بعد تكليفه عام 2017 لرئاسة النادي خلفاً لحاتم باعشن.
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المزيد عن: الهلال السعودي الدوري السعودي اتحاد جدة أنمار الحائلي
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