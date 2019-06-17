برشلونة يضحي بنجمه من أجل عيون نيمار

ذكرت تقارير صحفية فرنسية بأنه من المرجح أن يعرض برشلونة صفقة تبادلية لاستعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي .

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن قرار الموافقة على رحيل البرازيلي نيمار من باريس سيكون سهلا في حالة وصول عرض مادي ضخم للتعاقد معه والذي يقترب من 222 مليون يوروقيمة الشرط الجزائي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المفاوضات مستمرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان من أجل عودة نيمار إلى البلوجرانا مع إمكانية إدخال لاعب من البارسا في الصفقة.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن هذا اللاعب قد يكون مواطنه البرازيلي كوتينيو الذي قدم آدءًأ سيئأ مع البلوجرانا.

يذكر أن باريس سان جيرمان تعاقد مع نيمار في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق برشلونة ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.