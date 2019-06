عاجل.. إطلاق نار على تجمع احتفالي في كندا (فيديو)

تعرض تجمع احتفالي في مدينة تورونتو الكندية، إلى إطلاق نار، اليوم الاثنين 17 يونيو .

وهرعت الشرطة إلى موقع الحادث، الذي ذكرت تقارير أولية، أنه أدى إلى إصابة سيدة.

ونشرت بعض الصفحات على "تويتر" مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الهجوم، الذي تبعه حالة من الفوضى، التي نتجت عن إسرع الناس للفرار من موقع الحادث.

ووقع الحادث خلال احتشاد مئات الآلاف من الكنديين في مختلف أنحاء مدينة تورونتو الكندية، اليوم الاثنين، للاحتفال بفريق كرة السلة "رابتورز"، الذي توج، الأسبوع الماضي، بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه على حساب بطل الموسمين الماضيين "غولدن ستايت ووريرز".

Video: Gunshots fired at the Toronto Raptors Parade at the back south east corner of Nathan Phillips Square.



You can see fans running in the lower right corner pic.twitter.com/mGd6oy8Uru