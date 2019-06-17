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الهند تتيح للسعوديين الحصول على تأشيرتها إلكترونياً

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:24 م
الهند تتيح للسعوديين الحصول على تأشيرتها إلكترونياً
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الفجر السعودي
 
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أتاحت سفارة الهند بالرياض لمواطني المملكة الحصول على تأشيرة السفر للهند إلكترونياً؛ وذلك لأغراض السياحة والأعمال التجارية والطبية.

وقالت السفارة، في تغريدة لها عبر حسابها في “تويتر”: “إنه يسعدها أن تعلن أن تسهيلات التأشيرة الإلكترونية امتدت الآن لتشمل المواطنين السعوديين، حيث يمكنهم التقديم للحصول عليها عبر الإنترنت من منازلهم”.

وأشارت السفارة إلى أن تلك التأشيرة، التي يُقدم عليها إلكترونياً، سيقتصر السفر بها على أغراض السياحة والأعمال التجارية والعلاج الطبي.

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