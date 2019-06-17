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حمدي المرغني: الأطفال طالبين مني تصميم بدل لهم مثل "سوبر ميرو"

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:25 م
حمدي المرغني: الأطفال طالبين مني تصميم بدل لهم مثل سوبر ميرو
حمدي المرغني
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مريم الشريف
 
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كشف الفنان حمدي الميرغني، أن كثير من الأطفال طالبوه بتصميم بدل لهم مثل بدلة "سوبر ميرو" لاعتقادهم بأنه من صممها، مثلما قدم في شخصيته خلال العمل بأنه من أقنع الفتاة التي جسدتها الفنانة إيمى سمير غانم، بأن تصبح سوبر ميرو، وصمم لها البدلة.

وأضاف "الميرغنى" خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، على قناة النهار، قائلًا: "الفنان محمود عبد المغني، شارك كضيف شرف في المسلسل بسبب حب ابنته للعمل، وقالي بنتى عايزة منك تعمل لها بدلة سوبر ميرو".
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