ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خاص.. سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسلام عيسى

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:19 م
خاص.. سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسلام عيسى
مرتضى منصور
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements

انقلب رئيس نادي الزمالك على إسلام عيسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي في الفترة الأخيرة.

 

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن سبب انقلاب رئيس الزمالك على اللاعب، مشيرًا إلى أن الأهلي هو السر في ذلك بسبب تفضيل اللاعب الإنضمام إلى القلعة الحمراء.

 

وأوضح المصدر أن الزمالك أنهى الاتفاق مع اللاعب في يناير الماضي لكن إدارة المصري رفضت بيعه وأجلوا الصفقة للموسم المقبل لكن الوضع تبدل في الأيام الماضية بعد دخول الأهلي في الصفقة.

 

وأشار المصدر إلى أن عيسى يفضل الانضمام إلى الأهلي عن الزمالك، مشددًا على أن إدارة الزمالك غاضبة بشدة بسبب حصول الأهلي على توقيع اللاعب وهو ما استفزهم بشكل كبير بعدما اعتقدوا أن عيسى سيظل على اتفاقه ووعده معهم بالانضمام إلى الفريق

 

Advertisements
المزيد عن: نادي المصري البورسعيدي منتخب مصر رياضة اسلام عيسى اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور