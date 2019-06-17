باريس سان جيرمان يغري نجم برشلونة للتعاقد معه
الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:17 م
مصطفى صابر
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اجتمع المدير الرياضي الجديد لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو مع وكيل النجم البرازيلي لاعب برشلونة فيليب كوتينيو، من أجل الحصول على خدماته للموسم المقبل في فترة الانتقالات الحالية.
وأشارت الصحيفة الإسبانية “آس” إن المدير الجديد لنادي باريس بدأ اتصالاته بالفعل مع وكيل كوتينيو، والذي يشارك مع منتخب بلاده في الوقت الحالي بكوبا أمريكا.
وأوضحت الصحيفة إن صاحب ال27 عام يمثل أولوية بالنسبة إلى نادي باريس في الموسم المقبل بعد أن أخبر مسؤولي باريس سان جيرمان بذلك ، فيما يتم الآن إقناع اللاعب بإعادة مستواه المعهود في التألق.
وأشارت أن فكرة وجود عدد كبير جداً من اللاعبين البرازيليين في صفوف باريس جيرمان مثل تياجو سيلفا، ماركينيوس، داني ألفيس وأيضاً نيمار هي أهم الاغراءات التي يتم العمل عليها.
يذكر أن كوتنينو يوجد لديه عرض أخر من مانشستر يونايتد الذي يرغب في الحصول على خدماته، ولكن من المتوقع أن يفضل باريس جيرمان نظراً لوجود الكثير من اللاعبين البرازيلين به والمنافسة على الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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