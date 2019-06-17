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إيمي سمير غانم: "أعشق الحيوانات.. وأضع الكلاب فى بيت بابا لرفض زوجي لهم"

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:16 م
إيمي سمير غانم: أعشق الحيوانات.. وأضع الكلاب فى بيت بابا لرفض زوجي لهم
ايمي سمير غانم
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مريم الشريف
 
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كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن مدى عشقها للحيوانات، لافتة إلى أنها أخذت حقيبة من حقائب "سوبر ميرو" وتملئها بأكل خاص بالقطط والكلاب، وتوزعها عليهم يوميًا.

وأضافت "إيمي" خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار، قائلة: "عندي ثلاث كلاب، وهما برغوته، فوزية، وفوزي، لكن موجودين في بيت بابا، لأن حسن عنده مشكله مع الحيوانات، ولازم يكونوا بعاد عنه، لأنه مش بيعرف يحتك بالحيوانات".

ولفتت إلى أنها أثناء تصويرها أحد المشاهد في مسلسل "سوبر ميرو"، وجدت حمار فأعطته أكل من "خس وخيار"، مضيفة: "طول ما انا ماشية في الشارع بأكل الكلاب والقطط".
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