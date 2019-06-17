إيمي سمير غانم: "أعشق الحيوانات.. وأضع الكلاب فى بيت بابا لرفض زوجي لهم"
الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:16 م
مريم الشريف
Advertisements
Advertisements
كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن مدى عشقها للحيوانات، لافتة إلى أنها أخذت حقيبة من حقائب "سوبر ميرو" وتملئها بأكل خاص بالقطط والكلاب، وتوزعها عليهم يوميًا.
ولفتت إلى أنها أثناء تصويرها أحد المشاهد في مسلسل "سوبر ميرو"، وجدت حمار فأعطته أكل من "خس وخيار"، مضيفة: "طول ما انا ماشية في الشارع بأكل الكلاب والقطط".
وأضافت "إيمي" خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار، قائلة: "عندي ثلاث كلاب، وهما برغوته، فوزية، وفوزي، لكن موجودين في بيت بابا، لأن حسن عنده مشكله مع الحيوانات، ولازم يكونوا بعاد عنه، لأنه مش بيعرف يحتك بالحيوانات".
ولفتت إلى أنها أثناء تصويرها أحد المشاهد في مسلسل "سوبر ميرو"، وجدت حمار فأعطته أكل من "خس وخيار"، مضيفة: "طول ما انا ماشية في الشارع بأكل الكلاب والقطط".
Advertisements
- رئيس المصري للرفق بالحيوان عن رفضهم تصدير الكلاب والقطط: "نحن لانُسيء لمصر"
- برلماني عن بيان الزراعة بشأن تصدير الكلاب والقطط: غير كافي
- شاهد.. الصور الأولى من "سوبر ميرو" لـ ايمى سمير غانم وحمدى الميرغني من إنتاج السبكي
- إيمي سمير غانم تدشن حملة "ضد تعذيب الحيوانات"
- دراما رمضان 2019.. إيمي سمير غانم تتصدر بوستر "سوبر ميرو"
- مسلسل "سوبر ميرو" لإيمي سمير غانم على قناة "TeN" في رمضان (صور)
- شاهد.. الحلقة الأولى من مسلسل سوبر ميرو لـ إيمي سمير غانم
- مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة السادسة من "سوبر ميرو" لـ إيمي سمير غانم
- الاثنين.. إيمي سمير غانم تكشف كواليس "سوبر ميرو" في "واحد من الناس"