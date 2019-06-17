حريق بضيعة فلاحية بالفحص يأتي على 35 هكتارا من القمح و15 هكتارا من الشعير

إندلع بعد ظهر اليوم الإثنين 17 جوان 2019، حريق هائل بضيعة فلاحية بالفحص من ولاية زغوان، تمسح 220 هكتارا، أتت فيها النيران على مساحة 50 هكتارا من الحبوب، من بينها 35 هكتارا من القمح و15 هكتارا من الشعير، وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية، العقيد سالم اليوسفي.





وأوضح ذات المصدر للإذاعة الوطنية، أنه تم تسخير 3 شاحنات إطفاء تابعة للحماية المدنية وأخرى لمصالح الغابات و15 جرارا من الخواص، للمساهمة في عمليّة إيقاف زحف النيران، مشيرا الى أنه تمت السيطرة على الحريق الذي انتشر بسرعة كبيرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.





وأضاف المدير الجهوي للحماية المدنية، أن مصالح الحرس الوطني بالجهة تعهدت بالموضوع لتحديد أسباب الحريق وكشف ملابساته.