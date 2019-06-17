مشيرة أبوغالي: لبد من تضافر الجهود لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشباب العربى

دعت الدكتورة مشيرة أبوغالي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة خلال المنتدى الثاني لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة تحت شعار " الاستثمار بالشباب" الذي انطلق اليوم، إلى ضرورة تضافر الجهود نحو وضع برامج عمل فعلية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشباب العربي وخلق روح التكامل والتعاون فيما بينهم.





ونوهت بجهود القادة العرب و قرارات القمم العربية و القمم العربية الاقتصادية و التنموية و الاجتماعية التي عقدت بنسخها الأربع بهدف وضع برنامج عمل فعلي لتنفيذ الخرائط الاستثمارية بالدول العربية سعيا لتحقق التكامل الاقتصادي بين رواد الأعمال العرب.





وأكدت أهمية وضع برنامج عمل فعلي لتنفيذ استثمارات تحقق التكامل الاقتصادي بين رواد الاعمال العرب بأفكار ابتكارية جديدة تسهم في تطوير المشروعات الاستثمارية لتتواكب مع متغيرات العصر وتدفع بالاقتصاديات العربية وتسهم في حل مشكلة البطالة بالوطن العربي.





و شددت على أهمية دعوة المبدعين وذوي المهارات وأصحاب الافكار المبتكرة إلى دخول عالم الأعمال بخطى ثابتة وحل مشكلة ندرة التمويل والسعي تجاه توفير تمويل مستدام.





و أشارت إلى أهمية التنسيق بين مؤسسات تطوير المهارات و اعتماد أنظمة لضبط جودة التدريب و دعم و توفير التمويل و سائر الخدمات من خلال تشجيع الشباب على إقامة مشروعات خاصة صغيرة و متوسطة و الربط بين الخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية و الاستثمارية و المشروعات التي يقوم الشباب بتأسيسها‪.





و دعت إلى ضرورة أن تعمل الدول العربية على التقريب بين تشريعاتها المنظمة لتنقل الأيدى العاملة من أجل العمل ما أمكن ذلك و بما يكفل تيسير تنقل الأيدى العاملة العربية .