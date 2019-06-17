غدًا.. "حار جاف صيفا" و"جنوبية " بنادي سينما أوبرا دمنهور

يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما عروض نادي سينما أوبرا دمنهور، غدًا الثلاثاء بمسرح أوبرا دمنهور في تمام السابعة مساء.





ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم "حار جاف صيفا" للمخرج شريف البنداري وفيلم "جنوبية" للمخرجة ساره عماد.





وعقب العرض تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي احمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.





وتدور أحداث الفيلم الروائى "حار جاف صيفا" حول شخصين غريبين عن بعضهما البعض يتقابلا بالصدفة احدهما يعاني من مرض السرطان والاخري كان يوم زفافها وتتسبب مقابلتهما تلك في تغير حياة كل منهما.

فيما يدور فيلم "جنوبية" حول مشاكل العنصرية في اطار فانتازيا كوميدي.





يذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يقيمه المركز القومي للسينما شهريآ والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.



