غدًا.. "حار جاف صيفا" و"جنوبية " بنادي سينما أوبرا دمنهور
الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:18 م
شيماء عطية
Advertisements
Advertisements
يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما عروض نادي سينما أوبرا دمنهور، غدًا الثلاثاء بمسرح أوبرا دمنهور في تمام السابعة مساء.
ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم "حار جاف صيفا" للمخرج شريف البنداري وفيلم "جنوبية" للمخرجة ساره عماد.
وعقب العرض تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي احمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.
وتدور أحداث الفيلم الروائى "حار جاف صيفا" حول شخصين غريبين عن بعضهما البعض يتقابلا بالصدفة احدهما يعاني من مرض السرطان والاخري كان يوم زفافها وتتسبب مقابلتهما تلك في تغير حياة كل منهما.
فيما يدور فيلم "جنوبية" حول مشاكل العنصرية في اطار فانتازيا كوميدي.
يذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يقيمه المركز القومي للسينما شهريآ والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.
Advertisements
- الليلة.. عرض "حار جاف صيفا" و"عيد المرون" بـ "القومي للسينما"
- السبت.. "القومي للسينما" يواصل عروض نادي السينما المستقلة
- غدا.. "القومي للسينما" يواصل عروض نادي السينما المستقلة
- "مستكة وريحان" بنادي سينما أوبرا دمنهور الثلاثاء المقبل
- "القومي للسينما" يفتتح نادي سينما أوبرا الإسكندرية
- "يوم الدين" في نادي سينما أوبرا دمنهور غدا
- "يوم الدين" في نادي سينما أوبرا دمنهور.. غدا
- عرض "يوم الدين" بنادي سينما أوبرا دمنهور (صور)