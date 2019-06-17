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سفيرنا بموسكو: التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا تضاعف 100% خلال عامين

الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:16 م
سفيرنا بموسكو: التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا تضاعف 100% خلال عامين
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أمنية فوزي
 
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قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في موسكو، إن منطقة شرق أوروبا منطقة واعدة، وبها العديد من الفرص في مجالات عديدة.

وأوضح "نصر"، خلال مداخة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الإثنين، أن زيارة الرئيس السيسي إلى بيلاروسيا أول زيارة على الإطلاق لرئيس مصري منذ استقلالها.

وأضاف أن التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا تضاعف 100% خلال عامين، وأن أعداد السياح تضاعف 4 أضعاف خلال عامين.
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