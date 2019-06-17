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اعتماد القوائم النهائية لمرشحي الهلال.. ورفض الطعن على سليمان الهتلان

الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:15 م
اعتماد القوائم النهائية لمرشحي الهلال.. ورفض الطعن على سليمان الهتلان
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اعتمدت الهيئة العامة للرياضة، القوائم النهائية لمرشحي إدارة الهلال، حيث تضمن قائمتين مرشحتين لإدارة النادي، إلى جانب القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت يوم غد الثلاثاء.

وكشفت الهيئة في خطابها إلى نادي الهلال، بأنه سيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ 16/10/ 1440 لمدة يوم واحد على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات وذلك وفق نموذج الطعون.

يذكر أن القائمة المرشحة الأولى يرأسها فهد بن نافل وتشمل الأعضاء: ” سلطان بن حسن، سلطان بن أحمد، سليمان الهتان، فيصل بن عبدالمحسن، فهد المفرج.

أما القائمة الثانية فيرأسها موسى الموسى وتشمل الأعضاء: مشاري المسعد، يعقوب المطير، عبدالله بن عبدالرحمن، فيصل بن عبدالرحمن، فيصل أبو اثنين.

ورفضت لجنة الطعون والمخالفات الطعن المقدم من قائمة المرشح لرئاسة الهلال موسى الموسى على المرشح لمجلس الإدارة في قائمة بن نافل ” سليمان الهتلان ” .
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