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بصفة أسبوعية.. مقر الإتحاد الجهوي للمكفوفين بتونس يحتضن خلية إنصات للكفيفات المعنّفات

الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:02 م
بصفة أسبوعية.. مقر الإتحاد الجهوي للمكفوفين بتونس يحتضن خلية إنصات للكفيفات المعنّفات
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مروى الجلاصي
 
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أعلنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي اليوم الاثنين، عن بعث خلية إنصات وتوجيه لفائدة النساء الكفيفات المعنفات بمقر الاتحاد الجهوي للمكفوفين بتونس.

وسيشرف على هذه الخليّة، مجموعة من المحاميات ومختصي علم النفس وعلم الاجتماع، وذلك بصفة أسبوعية كل يوم خميس بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد للمكفوفين بتونس.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية برئيسة الاتحاد الجهوي للمكفوفين بتونس نبيلة إسماعيل، حيث تمّ التطرّق إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجهها النساء الكفيفات في حياتهن اليومية، وصعوبة اندماجهن في الحياة العامة، وفق بلاغ للاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
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