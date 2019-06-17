مع توقعات باستمرار التراجع.. هبوط كبير في أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الإثنين 17/6/2019
الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:05 م
الفجر الاقتصادي
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هبطت أسعار الذهب المحلي بشكل كبير لتفقد نحو 4 جنيهات خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، بضغط من التراجع العالمي في سعر المعدن الأصفر، مع توقعات مع استمرار التراجع خلال تعاملات غدًا الثلاثاء.
وسجل عيار 18سعر 538 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سعر 628 جنيهًا ، وعيار 24 نحو 718 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 5024 جنيهًا.
سجلت أسعار الذهب أدنى مستوي منذ مارس، مع ترقب اجتماع الاحتياطى الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع وسط توقعات تؤكد أن المركزي الأمريكي سيتجه إلى خفض الفائدة في وقت قريب.
وتعرض المعدن النفيس للضغط مع ارتفاع الأسهم واستقرار الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى في أسبوعين مع التطورات التجارية.
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انخفاض مفاجئ لثقة بناة المنازل الأمريكية خلال الشهر الجاري، فيما تراجع النشاط الصناعي بولاية نيويورك بوتيرة قياسية. خلال نفس الفترة.
وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.1 بالمائة ليهبط إلى 1342.90 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ 11 أبريل 2018 في جلسة الجمعة الماضية.
وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 0.2 بالمائة ليسجل 1338.71 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.538 بعدما وصل إلى 97.603 في وقت سابق من التعاملات.
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