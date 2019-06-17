مع توقعات باستمرار التراجع.. هبوط كبير في أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الإثنين 17/6/2019

هبطت أسعار الذهب المحلي بشكل كبير لتفقد نحو 4 جنيهات خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، بضغط من التراجع العالمي في سعر المعدن الأصفر، مع توقعات مع استمرار التراجع خلال تعاملات غدًا الثلاثاء.





وسجل عيار 18سعر 538 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سعر 628 جنيهًا ، وعيار 24 نحو 718 جنيهًا، و سعر الجنيه الذهب 5024 جنيهًا.



