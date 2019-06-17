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"أول رد من الخارجية الأمريكية على وفاة "محمد مرسي

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:46 م
أول رد من الخارجية الأمريكية على وفاة محمد مرسي
محمد مرسي
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أحمد مرعي
 
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علقت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، على وفاة محمد مرسي العياط، أثناء جلسة محاكمة له بتهمة التخابر، الإثنين 17 يونيو 2019، وقالت "إن الإدارة الأمريكية ليس لدينا تعليق".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي من مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن، ردا على سؤال حول تعليق الإدارة الأمريكية على وفاة محمد مرسي خلال محاكمته في قضية تخابر اليوم الاثنين.

وأضافت: "علمنا من تقارير إعلامية عن خبر وفاة محمد مرسي، وليس لدينا تعليق".


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