محافظ أسيوط: إنشاء نصب تذكاري لشهداء المحافظة لتخليد ذكراهم

Advertisements

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه لا يوجد خلاف في المحافظة على أرض الواقع، حول تسمية أحد الكباري باسم الشهيد أبانوب، وهذا الخلاف موجود فقط على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف محافظ أسيوط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن المحافظة لم تطلق اسم الشهيد أبانوب على احدى المدارس في قريته، بسبب عدم وجود سوى مدرستين في قريته، أحدهما مدرسة تم تسميتها باسم شهيد آخر، والمدرسة الأخرى مدرسة تبرع، ولذلك تم اختيار أحد الكباري لإطلاق اسم الشهيد عليها.



ولفت إلى أن المحافظة عملت على تخليد اسم الشهيد، من خلال اطلاق اسمه على أحد الكباري، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقوم بإنشاء نصب تذكاري لشهداء أسيوط، لكي يكون هذا النصب رمز ومذار للمواطنين، وسيتم إضافة أسماء الشهداء على هذا النصب، دون اطلاق أسمائهم على أي منشاة أخرى.

