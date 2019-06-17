هانى العسال: 25 مليون جنيه تكلفة إنشاء أول مدرسة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وقعت شركة مصر ايطاليا القابضة بروتوكول تعاون مشترك يضم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، وهيئة الأبنية التعليمية، لانشاء مدرسة "العسال الرسمية للغات" وهى مدرسة حكومية بالعاصمة الادارية الجديدة.





وقال هانى العسال رئيس مجلس ادارة مصر ايطاليا القابضة، أن هذا المشروع الضخم يأتى متوافقا مع توجه الدولة فيما يتعلق بمحور بناء الانسان، والاستثمار فى تنمية البشر، وكذلك السياسة العامة للدولة نحو التوسع فى البناء بالعاصمة الادارية الجديدة، وأوضح هانى العسال ان المدرسة الجديدة تقام على مساحة 11800متر مربع، ويبلغ عدد فصولها 56 فصلًا، بتكلفة تقدر بنحو 25 مليون جنيه، على أن تخدم طلبة التعليم الأساسي الابتدائى والاعدادى والثانوى الذين يبلغ عددهم 1500 طالبًا، ومن المقرر أن تنتهى الأعمال الانشائية فى سبتمبر المقبل.





واضاف العسال أن الاهتمام بالأنشطة المدرسية والثقافية المختلفة يعد من أهم المسئوليات التى تهتم بها مصر ايطاليا القابضة فى مشروعاتها الثقافية، ولذلك تم تزويد المدرسة بمسرح، وملاعب، ومعامل متخصصة للكمبيوتر والوسائط المتعددة.





وتتولى شركة مصر ايطاليا تمويل المشروع بالكامل، على أرض ممنوحة من جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، وتتكفل الهيئة الهندسية بأعمال البناء، وهيئة الأبنية التعليمية تنفيذ المدرسة بما يتوافق مع معايير وزارة التربية والتعليم.