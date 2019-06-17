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سيميدو يتمرد على برشلونة ويرفض طلب الإدارة

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:59 م
سيميدو يتمرد على برشلونة ويرفض طلب الإدارة
برشلونة
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حسم البرتغالي سيميدو الظهير الأيمن لفريق برشلونة الإسباني رحيله عن الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل خوض الموسم الجديد.


ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن سيميدو يرغب في الرحيل عن برشلونة من أجل الحصول على فرصة المشاركة الأساسية في ظل تهميشة داخل النادي وعدم رغبة فالفيردي في الاعتماد عليه بالموسم الجديد.


واشارت الصحيفة إلى أن نيلسون سيميدو يرفض الدخول في أي صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي الحالي مفضلاً الرحيل بدون مقايضات.


وعاني سيميدو من قلة المشاركة مع برشلونة في ظل اعتماد فالفيردي المدير الفني للفريق على الموهوب سيرجي روبيرتو.


وانتقل سيميدو إلى برشلونة في عام 2016  في صفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو قادما من بنفكيا البرتغالي.

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