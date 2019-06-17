1 % تراجع أسعار النفط عند التسوية مع مخاوف تباطؤ الطلب

واصلت أسعار النفط التراجع عند تسوية التعاملات اليوم الأثنين، لتهبط بنحو 1 %، مع مخاوف تراجع الطلب الذي قد ينجم عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.





وجاء هبوط الخام الأمريكي مع تزايد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وسط تصريحات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لفرض تعريفات إضافية على الصين.





وفي الأسبوع الماضي خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري بمقدار 100 ألف برميل يومياً لتصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً.





وحذرت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الصادر في الأسبوع الماضي من المخاطر الجيوسياسية في العديد من المناطق الرئيسية، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى تباطؤ وتيرة الأنشطة الاقتصادية العالمية ونمو أضعف في الطلب العالمي على الخام.





وعلى صعيد آخر، تتفاقم التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت الأخيرة اليوم أنها ستخرق الحد الأقصىى المتفق عليه دولياً بشأن مستويات اليورانيوم في غضون 10 أيام، وهو ما يأتي بعد نحو عام من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاقية النووية مع طهران وفرض عقوبات اقتصادية على البلاد.





فيما لم يسفر لقاء وزيري الطاقة لدى إيران وروسيا اليوم عن تحديد موعد لاجتماع أوبك من أجل الاتفاق على سياسة الإنتاج.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.1 بالمائة عند 51.93 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بأكثر من 1.7 بالمائة إلى 60.39 دولار للبرميل.