ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

1 % تراجع أسعار النفط عند التسوية مع مخاوف تباطؤ الطلب

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:55 م
1 % تراجع أسعار النفط عند التسوية مع مخاوف تباطؤ الطلب
أسعار النفط
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
واصلت أسعار النفط التراجع عند تسوية التعاملات اليوم الأثنين، لتهبط بنحو 1 %، مع مخاوف تراجع الطلب الذي قد ينجم عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وجاء هبوط الخام الأمريكي مع تزايد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وسط تصريحات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لفرض تعريفات إضافية على الصين.

وفي الأسبوع الماضي خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري بمقدار 100 ألف برميل يومياً لتصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً.

وحذرت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الصادر في الأسبوع الماضي من المخاطر الجيوسياسية في العديد من المناطق الرئيسية، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى تباطؤ وتيرة الأنشطة الاقتصادية العالمية ونمو أضعف في الطلب العالمي على الخام.

وعلى صعيد آخر، تتفاقم التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت الأخيرة اليوم أنها ستخرق الحد الأقصىى المتفق عليه دولياً بشأن مستويات اليورانيوم في غضون 10 أيام، وهو ما يأتي بعد نحو عام من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاقية النووية مع طهران وفرض عقوبات اقتصادية على البلاد.

فيما لم يسفر لقاء وزيري الطاقة لدى إيران وروسيا اليوم عن تحديد موعد لاجتماع أوبك من أجل الاتفاق على سياسة الإنتاج.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.1 بالمائة عند 51.93 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بأكثر من 1.7 بالمائة إلى 60.39 دولار للبرميل.
Advertisements
المزيد عن: فى العالم غضون 10 أيام تزايد التوتر الاقتصاد الدولى اسعار النفط اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور