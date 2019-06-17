"احتفالا بانطلاق بطولة إفريقيا عروض "الملك لير" و"٣ أيام في الساحل" هذا الأسبوع.. الخميس

أعلنت كايرو شو المنتجة لمسرحيتي الملك لير و٣ أيام في الساحل عن أن عروض "الويك اند" هذا الأسبوع ، حيث ستكون الخميس فقط للمسرحيتين احتفالا بانطلاق البطولة الإفريقية يوم الجمعة .





وكشف مصدر مسؤول بكايرو شو أن الساحل ولير مستمرتان طوال الصيف وببرنامج مكثف للعروض، لافتا إلي أن برنامج الصيف سيتم الإعلان عنه بشكل دائم سواء مباشرة من خلال الصفحات الرسمية للشركة علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو عن طريق شركة تيكتس مارشيه المسئولة عن حجز التذاكر .





"الملك لير"، يتم عرضها علي مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني وعدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة في عرض مسرحي واحد في مقدمتهم النجم فاروق الفيشاوي و رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، احمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، احمد عزمي، ناصر سيف، ايمن الشيوي، محمد فهيم و حمادة شوشة.





اما مسرحية "٣ أيام في الساحل" فيتم عرضها علي مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر بطولة نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي بمشاركة بيومي فؤاد، احمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها ابو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي



