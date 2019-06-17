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صدمة قوية لبرشلونة في حراسة المرمي قبل الموسم الجديد

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:51 م
صدمة قوية لبرشلونة في حراسة المرمي قبل الموسم الجديد
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رد باو لوبيز حارس مرمي فريق ريال بيتيس على على شائعات انتقاله لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة ينوي التعاقد مع حارس مرمي جديد ليكون بديلاً للحارس الهولندي الحالي جاسبر سيلسين في الصيف الجاري.


واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة أبدى اهتمامه بحارس ريال بيتيس باو لوبيز لجلبه إلى الكامب نو كبديلًا للعملاق الألماني تير شتيجن واستفسروا عن سعره المبدئي ، لكنهم لم يتخذوا أي خطوة للأمام ولم يقدموا أي عرض للحصول على توقيعه في هذا الشهر ونصف.


وبات الحارس الهولندي ياسبر سيليسن قريبًا من مغادرة برشلونة هذا الصيف ، ولا تزال عملية البحث جارية بالنسبة لبرشلونة لضم بديلًا جديدًا للحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن.

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