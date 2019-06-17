طلعت زكريا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مسرحيته الجديدة مع تامر عبدالمنعم

كشف النجم طلعت زكريا، عن تعاقده على مسرحية جديدة بعنوان "عيلة الفقري"، من إنتاج الفنان تامر عبد المنعم، وإخراج محمد متولي، والتي يتم عرضها بالمملكة العربية السعودية، عقب الانتهاء من إجراء البروفات في مصر، ولم يفصح عن تفاصيل دوره.





وأضاف "زكريا" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه حريص على الوصول إلى الجمهور السعودي، مؤكداً أنهم احتفوا بمسرحيته الأخيرة "ليلة زفاف المرحوم" أثناء عرضها، مشيراً إلى عدم إمكانية عرض مسرحيته الجديدة على المسارح المصرية "الغير مجهزة"، بحسب تعبيره.





وتابع "زكريا" أن الفنانة انتصار والفنان محمد لطفي مشاركان معه في مسرحية "عيلة الفقري"، نافياً ما تردد حول تعاقده على مسلسل جديد بعنوان "الأرمن" من تأليف وإخراج تامر عبد المنعم، مؤكداً أنه مبتعد عن السينما والدراما لعدم وجود أدوار مناسبة في الفترة الحالية.



