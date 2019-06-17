طلعت زكريا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مسرحيته الجديدة مع تامر عبدالمنعم
الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:45 م
سارة إبراهيم
Advertisements
Advertisements
كشف النجم طلعت زكريا، عن تعاقده على مسرحية جديدة بعنوان "عيلة الفقري"، من إنتاج الفنان تامر عبد المنعم، وإخراج محمد متولي، والتي يتم عرضها بالمملكة العربية السعودية، عقب الانتهاء من إجراء البروفات في مصر، ولم يفصح عن تفاصيل دوره.
وأضاف "زكريا" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه حريص على الوصول إلى الجمهور السعودي، مؤكداً أنهم احتفوا بمسرحيته الأخيرة "ليلة زفاف المرحوم" أثناء عرضها، مشيراً إلى عدم إمكانية عرض مسرحيته الجديدة على المسارح المصرية "الغير مجهزة"، بحسب تعبيره.
وتابع "زكريا" أن الفنانة انتصار والفنان محمد لطفي مشاركان معه في مسرحية "عيلة الفقري"، نافياً ما تردد حول تعاقده على مسلسل جديد بعنوان "الأرمن" من تأليف وإخراج تامر عبد المنعم، مؤكداً أنه مبتعد عن السينما والدراما لعدم وجود أدوار مناسبة في الفترة الحالية.
Advertisements
- طلعت زكريا يتابع استعدادات عرض"ليلة القبض على حاحا" في السعودية
- سمير غانم وطلعت زكريا وشعبولا في السعودية.. تعرف على السبب
- طلعت زكريا: عرض "سيبوني أغني" قريبا على المسارح المصرية
- تعرف على موعد بدء عرض "عربي منظرة" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية
- صحوة مسرحية في القطاع الخاص ببصمة "هنيدي" و"نجم" ومحمد صبحي
- محمد هنيدي يعلن عن موعد عرض مسرحيته الجديدة "صراع في الفيلا"
- تعرف على تفاصيل مسرحية محمد رمضان الجديدة
- أشرف عبد الباقي يشوق جمهوره بمسرحيته الجديدة "كلها غلط"
- 7 عروض سيرك و12 مسرحية تضيء عيد السعودية في 5 مدن
- إيمي طلعت زكريا: أتشرف بالوقوف أمام حسن يوسف