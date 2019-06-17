ابنة شقيقة لاعب بيراميدز تحقق ذهبية الجمباز ببطولة الجمهورية
الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:43 م
الفجر الرياضي
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حصلت ديما أحمد عثمان لاعبة نادي المعلمين ببني سويف، على الميدالية الذهبية (المستوي الاول حر) ببطولة الجمهورية للجمباز ايروبيك في الموسم الرياضي 2018 -2019 والتي اقيمت في نادي سموحة بالاسكندرية.
ذهبية البطولة هذه المرة تعد الأولى لها، فضلا عن حصدها الميدالية
الفضية منذ ٣ أشهر في البطوله التي اقيمت بنادي المقاولون العرب.
جدير بالذكر أن ديما احمد عثمان هي نجلة الشقيقه الكبرى للاعب
بيراميدز عبدالله بكري الذي تعتبره مثل أعلي لها وقدوة.
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