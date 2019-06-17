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ابنة شقيقة لاعب بيراميدز تحقق ذهبية الجمباز ببطولة الجمهورية

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:43 م
ابنة شقيقة لاعب بيراميدز تحقق ذهبية الجمباز ببطولة الجمهورية
ديما أحمد عثمان
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الفجر الرياضي
 
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حصلت ديما أحمد عثمان لاعبة نادي المعلمين ببني سويف، على الميدالية الذهبية (المستوي الاول حر) ببطولة الجمهورية للجمباز ايروبيك في الموسم الرياضي 2018 -2019  والتي اقيمت في نادي سموحة بالاسكندرية.

 

ذهبية البطولة هذه المرة تعد الأولى لها، فضلا عن حصدها الميدالية الفضية منذ ٣ أشهر في البطوله التي اقيمت بنادي المقاولون العرب.

 

جدير بالذكر أن ديما احمد عثمان هي نجلة الشقيقه الكبرى للاعب بيراميدز عبدالله بكري الذي تعتبره مثل أعلي لها وقدوة.

ابنة شقيقة لاعب بيراميدز تحقق ذهبية الجمباز ببطولة الجمهورية
ابنة شقيقة لاعب بيراميدز تحقق ذهبية الجمباز ببطولة الجمهورية
ابنة شقيقة لاعب بيراميدز تحقق ذهبية الجمباز ببطولة الجمهورية
ابنة شقيقة لاعب بيراميدز تحقق ذهبية الجمباز ببطولة الجمهورية
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