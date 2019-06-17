مكتشف محمد صلاح يوضح سبب زيارته لوزير الرياضة

كشف سعيد الشيشيني نجم نادي المقاولون العرب، ومكتشف موهبة النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، سبب زيارته لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم.

وقال الشيشيني، إنه ذهب بصحبة رضا المغربي سفير السعادة في دولة الإمارات العربية الشقيقة، وهو صديق شخصي له، وطلب منه تواجد شخصية رياضية في زيارته للوزير، وقرر مصاحبته في الزيارة.

وشدد على أن الوزير أحسن استقبالهما بشكل كبير، وأشاد بدوره في اكتشاف وتنمية مهارات محمد صلاح الفائز بدوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة.