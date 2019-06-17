تفاصيل واقعة دهس مهندس بأسيوط على يد نجل برلمانية (فيديو)

علق اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، على واقعة القبض على نجل برلمانية بأسيوط بعد دهس مهندس بسيارته، قائلًا: "لا أحد فوق القانون".





وأوضح "نور الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أنه طفل عمره 15 عامًا، متابعًا: "لا يصح له أن يقود سيارة أو أي مركبة".



