تفاصيل واقعة دهس مهندس بأسيوط على يد نجل برلمانية (فيديو)
الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:41 م
أمنية فوزي
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علق اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، على واقعة القبض على نجل برلمانية بأسيوط بعد دهس مهندس بسيارته، قائلًا: "لا أحد فوق القانون".
وأوضح "نور الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أنه طفل عمره 15 عامًا، متابعًا: "لا يصح له أن يقود سيارة أو أي مركبة".
وأضاف أن الطفل دهس مهندس وأودى بحياته بدون أي ذنب، مشيرًا إلى أن التحريات بدأت، وأن الشرطة اتخذت إجراءاتها، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون، وأن الواقعة حدثت نتيجة إهمال عائلي.
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