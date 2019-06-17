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مي عمر تغازل جمهورها بإطلالة جديدة (صورة)

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:42 م
مي عمر تغازل جمهورها بإطلالة جديدة (صورة)
مي عمر
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الفجر الفني
 
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نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة جديدة لها بتقنية "ابيض واسود".

استعادت مى عمر، من خلال جلسة التصوير  أيام الزمن الجميل بالأبيض والأسود، ولاقت الجلسة إعجاب المئات من متابعيها.

شاركت مى عمر في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" خلال السباق الرمضاني الماضي بجانب أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.

مي عمر تغازل جمهورها بإطلالة جديدة (صورة)
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