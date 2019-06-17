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بايرن ميونيخ يوافق على انتقال هوميلز لبروسيا دورتموند

الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:02 م
بايرن ميونيخ يوافق على انتقال هوميلز لبروسيا دورتموند
هوميلز
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وكالات
 
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أكدت الصحافة الألمانية، اليوم الإثنين، أن نادي بروسيا دورتموند يقترب من استعادة قلب الدفاع ماتس هوميلز، الذي كان قد تألق مع الفريق قبل انتقاله في 2016 إلى الغريم بايرن ميونخ.

بينما تؤكد صحيفتا شبورت بيلد وبيلد، إتمام الصفقة قريباً، لكن صحيفة كيكر تتحدث عن خلافات لاتزال قائمة بين الناديين بشأن قيمة الانتقال.

ويرغب دورتموند في دفع 20 مليون يورو، بينما يطالب بايرن بـ35 مليون يورو التي دفعها لشراء اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن إدارة "أسود فيسفاليا" تبرر انخفاض قيمة هوميلز بأنه أصبح لديه 30 عاماً، بعد قضائه ثلاثة أعوام في بايرن، بينما يرد ناديه الحالي بأن أسعار سوق الانتقالات ارتفعت.
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