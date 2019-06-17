منال موسى تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم بـ"جدة"

تستعد المطربة الفلسطينية منال موسى، لإحياء حفل غنائي ضخم بـ"جدة" وذلك مساء يوم ٢٨ يونيو المقبل.





وتقدم منال، باقة من أجمل أغانيها لجمهور جده.





وتم إطلاق هاشتاج #منال_جاية_على_جدة احتفالًا بإحيائها لهذا الحفل.



