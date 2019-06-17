منال موسى تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم بـ"جدة"
الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:00 م
نور طلعت
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تستعد المطربة الفلسطينية منال موسى، لإحياء حفل غنائي ضخم بـ"جدة" وذلك مساء يوم ٢٨ يونيو المقبل.
وتقدم منال، باقة من أجمل أغانيها لجمهور جده.
وتم إطلاق هاشتاج #منال_جاية_على_جدة احتفالًا بإحيائها لهذا الحفل.
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