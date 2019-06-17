دعدور: تعيين أماني عبدالعزيز وكيلًا لكلية التربية بجامعة دمياط



كما قام "عدور" بتسليم وكيل الكلية قرار التعيين متمنيا لها التوفيق والسداد، ووجهها إلى ضرورة وضع خطة تعكس رؤيتها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وفى ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة، خاصة أن هذا القطاع بكلية التربية له تاريخ حافل بالأنشطة المجتمعية غير التقليدية والتى برزت بشدة فى المجتمع المحيط بالجامعة طوال الفترات الماضية ومنذ تأسيس هذا القطاع بالجامعات المصرية، وحتى تاريخه.

أصدر الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الإثنين، قرارًا بتعيين الدكتورة اماني عبد العزيز وكيلا لكلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.