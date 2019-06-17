ننشر أنشطة قصور ثقافة دمياط اليوم
الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:54 م
هند الشيال
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استقبل قصر ثقافة دمياط، اليوم الإثنين، جماهيره بالعرض المسرحي "ضفاير" تأليف مجدي الحمزاوي، إخراج هاشم المياح، بطولة إسراء سامي وسارة الغتوري وميرنا صميدة وإيمان سعد، وتدور أحداثها حول فتاة تمثل فتيات الشرق وصراع عقلي بين ثلاث فتيات يمثلن القوة والرومانسية والعلم.
استكمل قصر ثقافة دمياط ورشة اللغة الإنجليزية مع المدربة أسماء عثمان، إلى جانب ورشة فنية بالفوم لصنع مجسمات بارزة، وورش رسم وتلوين وطين صلصال بقصور ثقافة "دمياط الجديدة، فارسكور" ومكتبات "ميت أبو غالب، ميت الخولي، كفر المنازلة، العبيدية"، بالإضافة لورشة خط عربي بقصر ثقافة الطفل بدمياط.
عقد بيت ثقافة الزرقا ضمن المحاضرات التثقيفية محاضرة بعنوان "كيف نستثمر إجازة آخر العام" ألقاها إبراهيم أحمد، والذي وجه إلى التعليم المهاري لإتقان المواهب المغمورة بإتباع برنامج صيفي تتيحه المؤسسات المجتمعية والثقافية، كما نظم قصر ثقافة الطفل بدمياط وقصر ثقافة دمياط الجديدة وبيت ثقافة السرو محاضرة بعنوان "التطرف الفكري الموقف والمواجهة" ألقاها سمير الفيل، تناولت فكرة التحدي لمواجهة المعتقدات الفكرية المسببة للتطرف ومنه للإرهاب وضرورة تطوير الخطاب الثقافي والديني لمواجهة هذه الأفكار.
استكمل قصر ثقافة دمياط ورشة اللغة الإنجليزية مع المدربة أسماء عثمان، إلى جانب ورشة فنية بالفوم لصنع مجسمات بارزة، وورش رسم وتلوين وطين صلصال بقصور ثقافة "دمياط الجديدة، فارسكور" ومكتبات "ميت أبو غالب، ميت الخولي، كفر المنازلة، العبيدية"، بالإضافة لورشة خط عربي بقصر ثقافة الطفل بدمياط.
عقد بيت ثقافة الزرقا ضمن المحاضرات التثقيفية محاضرة بعنوان "كيف نستثمر إجازة آخر العام" ألقاها إبراهيم أحمد، والذي وجه إلى التعليم المهاري لإتقان المواهب المغمورة بإتباع برنامج صيفي تتيحه المؤسسات المجتمعية والثقافية، كما نظم قصر ثقافة الطفل بدمياط وقصر ثقافة دمياط الجديدة وبيت ثقافة السرو محاضرة بعنوان "التطرف الفكري الموقف والمواجهة" ألقاها سمير الفيل، تناولت فكرة التحدي لمواجهة المعتقدات الفكرية المسببة للتطرف ومنه للإرهاب وضرورة تطوير الخطاب الثقافي والديني لمواجهة هذه الأفكار.
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