فادي الحاج يطرح أغنيته الجديدة "رزنامة عمري"

طرح المطرب فادي الحاج، طرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "رزنامة عمري"، والذي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

"رونامة عمري"، من كلمات عادل رفول، وألحان وسيم بستاني، وإخراج مصطفى عبدالحق.





ويستعد المطرب فادي الحاج، لتقديم أعمال عديدة تجمع بين مصر ودبي، كما يقدم عدد من الحفلات في العديد من الدول في الوطن العربي وعلى رأسها مصر.