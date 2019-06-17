يفتتح ملعب السلام أبوابه امام مباراة جنوب افريقيا والمغرب ضمن منافسات المجموعة الرابعة في كأس أمم افريقيا الكان"" المقامة في مصر حاليا في مصر والتي تضم كلا من المغرب،كوت ديفوار،جنوب أفريقيا ، نامبيا حيث يلقب منتخب المغرب بأسود الاطلس منتخب المغرب لكرةالقدم ويلقب أيضًا أسود الأطلس نسبة إلى الأسودالتيكان تتعيش في جبال الأطلس حتى القرن 20،هومنتخب يضم أحسن لاعبي كرةالقدم المغاربة،وتسيره الجامعة الملكيةالمغربية لكرةالقدم ،ويخوض معسكراته بالمركزالوطني لكرةالقدم بالمعمورة، والمدرب الحالي للمنتخب هوهيرفي هرينار.

مشاهدة مباراة جنوب افريقيا والمغرب بث مباشر اليوم1/7/2019 can 2019

لعبت المغرب لقاءها الاول في 19 أكتوبر 1957 ضدالمنتخب العراقي،فيمباراة كان التعادل مصيرها بثلاث أهداف لك لفريق .شاركت المغرب 17 مرة في مرحلة نهائي اتكأس الأمم الأفريقية،لكن لم يتوج باللقب إلا في نسخة 1976،ووصل النهائي في نسخة 2004،واحتلال مركزالثالث في 1980. ومركزالرابعة فينسختين 1986 و 1988 كمااعتبرمن أفضل المنتخبات الأفريقية بعد أن احتل المركز 10 في تصنيف الفيف افي أبريل 1998،وهوأيضاالمنتخب الافريقي الوحيد حصل في1997 إلى 1999. وعلى المستوى العالمي شارك 5 مرات في كأس العالم لكرةالقدم،وأفضل نتيجةهي الوصول إلى دورال16 في 1986 كأول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى هذاالدور،وقدخسرآنذاك أمام ألمانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ.وجنوب أفريقيا،هي منتخب رياضي وطني لكرةالقدمفيجنوبأفريقيا،أسسهاالاتحاد الجنوب الأفريقي لكرةالقدم.

مشاهدة مباراة جنوب افريقيا والمغرب بث مباشر اليوم1/7/2019 can 2019





،أتفق تكل من معظم الدول الافر يقية على إنشاءالبطولة،إلاأن الفرقبي نالدولتينو جنوب أفريقيا ،بسبب ضم عدداً من جميعا لأديان والأعراق والألوان وهذا ماترفضه ديكتاتورية جنوبأفريقيا، واضطرت للإنسحاب ورفض المشاركة بسبب قوانين تسمح للبيض والسود اللعب معا دون تمييز.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب جنوب افريقيا كالتالي،دارينكييت (بيدفيستويتس) – رونينويليامز (سوبرسبورتيونايتد) – بروسبفوما (كايزرتشيفز) فيحراسةالمرمى.

وفيالدفاع: دانييلكاردوسووراماهلويمافهليلي (كايزرتشيفز) – تيولانيهلاتشوايووسيفسوهيلانتي (بيدفيستويتس) – إينوسينتمايلا (أورلاندوبيراتيس) – تانسانكاماكيزي (كيبتاون).

الوسط: بونجانيزينوجو (أميانالفرنسي) – ديانفورمان (سوبرسبورت) – كامويلوموكونجو (برينتفوردالإنجليزي) – تيانيمابونداوتيمبازوانيوهلومبوكيكانا (صنداونز) – تيولانيسيريرو (فيتسهالهولندي) – تيمنكوسيلورشوسيفسوهيلانتي (أورلاندوبيراتيس).

الهجوم: ليبوموتيبا (ستراسبورجالفرنسي) – بيرسيتاو (سانتجالينالسويسري) – لارسفيلديوك (سبارتابراجالتشيكي) – ليبوجانجمابويوسيبسيسوفلاكازي (صنداونز).

أما عن قائمة المغرب فقد تضمنت كالتالي

حراسةالمرمي: منيرالمحمدي (مالقاالإسباني) - ياسينبونو (جيروناالإسباني) - رضاالتكناوتي (الودادالبيضاوي).

مشاهدة مباراة جنوب افريقيا والمغرب بث مباشر اليوم1/7/2019 can 2019





خطالدفاع: نبي لدرار (فينيرباتشيالتركي) - نصيرالمزراوي (أجاكسالهولندي) - أشرف حكيمي (دروتموندالألماني) - مروان داكوسطا (الإنحادالسعودي) - غانم سايس ( وولفرهامبتونالإنجليزي) - يونسعبدالحميد (لانسالفرنسي) - المهدي بن عطية (الدحيلالقطري).

في خط الوسط: كريمالأحمدي (الإتحادالسعودي) - يوسفأيتبناصر (سانتايتيانالفرنسي) - المهديبوربيعة (ساسولوالإيطالي) - امباركبوصوفة (الشبابالسعودي) - يونسبلهندة (غلطةسرايالتركي) - فيصلفجر (كونالفرنسي) - نورالدينأمرابط (النصرالسعودي) - حكيمزياش (أجاكسالهولندي) - يوسفالنصيري (ليغانيسالإسباني).

في خط الهجوم: سفيانبوفال (سيلطافيغو) - أسامةالإدريسي (ألكمارالهولندي) - خالدبوطيب (الزمالكالمصري) - عبدالرزاقحمدالله (النصرالسعودي) .

يلقب منتخب المغرب بأسود الاطلس

منتخب المغرب لكرةالقدم ويلقب أيضًا أسود الأطلس نسبة إلى الأسودالتيكان تتعيش في جبال الأطلس حتى القرن 20،هومنتخب يضم أحسن لاعبي كرةالقدم المغاربة،وتسيره الجامعة الملكيةالمغربية لكرةالقدم ،ويخوض معسكراته بالمركزالوطني لكرةالقدم بالمعمورة، والمدرب الحالي للمنتخب هوهيرفي هرينار

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