كوبا أمريكا 2019 .. اليابان تصطدم بتشيلي في مباراة قوية

تنطلق سادس مواجهات بطولة كوبا أمريكا في نسختها السادسة والأربعين بمباراة اليابان وتشيلي في الجولة الأولى من البطولة والتي تبدأ في الواحدة صباحًا بتوقيت مصر يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019.

ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات المنتخبين:

- تاريخ مواجهتهما: تقابل المنتخبان مرتين، فازت اليابان في مباراة وتعادلا في المباراة الأخرى.

- المجموعة: وقع المنتخبان في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة كلا من أوروجواي والإكوادور.

ومن المتوقع أن يكون نجم ريال مدريد الجديد، كوبو، والذي يلقبه الملايين بميسي الجديد، على رأس التشكيلة الأساسية لمنتخب اليابان في مباراة يوم غد.