برشلونة يحدد شرطه الوحيد لعودة نيمار

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، حددت شرطها الوحيد لعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق السابق وباريس سان جيرمان الحالي لصفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، حددت شرطها الوحيد لعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق السابق وباريس سان جيرمان الحالي لصفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.