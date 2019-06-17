محمد رمضان يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة "بابا"

أعلن الفنان محمد رمضان، عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بابا"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق رمضان على الفيديو قائلا : "بإذن الله بكره كليب "بابا" على قناة روتانا يوتيوب .. ثقة في الله نجاح".





كان محمد رمضان طرح برومو الأغنية الجديد تمهيدا لعرضها والتى أثارت جدلا واسعا ونالت إعجاب كثير من جمهوره عبر قناته على اليوتيوب.





يذكر أن محمد رمضان كان آخر أعماله مسلسل "زلزال" الذى عرض فى رمضان هذا العام وشاركه البطولة فيه حلا شيحة وماجد المصرى وهنادى مهنى وأحمد صيام ونسرين أمين وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.