خبير علاقات دولية: زيارة السيسي إلى بيلاروسيا مهمة لتوثيق العلاقات بين البلدين
الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:31 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بيلاروسيا تعد زيارة تاريخية، حيث أنها أول زيارة لرئيس مصري منذ استقلال بيلاروسيا.
وأشار "أحمد"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة نتيجة ما ستفضي إليه الزيارة من توثيق العلاقات بين البلدين بكافة أبعادها، مضيفًا أن فلسفة السياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السيسي تقوم على توسيع دائرة العلاقات الخارجية المصرية.
وأضاف أن الأجندة الخارجية لمصر يتم توظيفها في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول المختلفة بما يعود بالنفع على المواطن، ويرفع مستواه الاقتصادي.
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