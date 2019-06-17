الإفتاء: تعرضنا لهجوم شديد بسبب "سيرة الشياطين" لأنها فضحت الإخوان

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام دار الإفتاء، إن الدار قامت بانتقاد وفضح جماعة الإخوان، من خلال مجموعة كبيرة من الفتاوي تحت عنوان "سيرة الشياطين"، وهذا أدى لهجوم غير أخلاقي من الإخوان على دار الإفتاء.





وتابع "عمران"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الإخوان انتقدوا دار الافتاء على مواقع التواصل الإجتماعي بالسخرية، والتهديد، وبعض الأساليب الغير أخلاقية.



