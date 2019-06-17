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استئصال ورم ضخم من سيدة يزن 10 كيلو جرام بناصر العام بشبرا الخيمة (صور)

الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:30 م
استئصال ورم ضخم من سيدة يزن 10 كيلو جرام بناصر العام بشبرا الخيمة (صور)
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محمد نبيل
 
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نجح أطباء مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، بقيادة الدكتور عبد السلام شلبي استشار الأورام، فى إجراء عملية جراحية لفتق "شبيجيلي" ضخم في جدار البطن يزن 10 كيلو جرامات، لسيدة 56 سنة، وكانت تعاني منه منذ 17 سنة.

وأكدت مستشفي ناصر العام بقيادة الدكتور محمد ناجي مدير المستشفي، أن المستشفى استقبلت المريضة منذ 5 أيام، وتم إجراء العديد من الفحوصات الطبية لها والآشعة، إلى أن تم تهيئتها للدخول لغرفة العمليات اليوم، لإجراء الجراحة بواسطة الدكتور عبدالسلام شلبي استشاري الأورام، والدكتور أحمد عبدالسلام طبيب جراحة الأورام.

وأوضح مدير المستشفي، أن الحالة المرضية للسيدة حاليا مستقرة وفي تحسن كبير بعد استئصال هذا الورد الذي وزن ما يزيد عن 10 كيلو جرام.

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