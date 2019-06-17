البورصات الأوربية تتراجع بنهاية التعاملات بضغط من أسهم الطيران

تراجعت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بضغط من أسهم الطيران، مع تراجع سهم "لوفتهانزا" بنحو 12 % بعد تحذيرات الأرباح.









ويترقب المستثمرون قرارات بنك الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع وسط توقعات تشير لخفض قريب بمعدل الفائدة.





وكان المركزي الأوروبي مؤخراً تعهد بعدم رفع معدلات الفائدة حتى منتصف عام 2020 على الأقل مع الإشارة إلى إمكانية الخفض إذا دعت الضرورة لذلك، وهو ما يأتي في ظل مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.





وفي التطورات التجارية، ذكر وزير التجارة الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب على استعداد لفرض تعريفات إضافية ضد الصين حال عدم التوصل لصفقة بين الطرفين.





وينظر المستثمرون باهتمام كذلك إلى مرشح حزب المحافظين والذي من المقرر أن يحل محل تريزا ماي، وذلك لمعرفة ما إذا كان البريكست، المزمع تنفيذه في 31 أكتوبر/تشرين الأول، سيكون بصفقة من عدمه.





وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة هامشبة 0.09 بالمائة ليصل إلى 378.4 نقطة في حين أن مؤشر "فوتسي" البريطاني ارتفع بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 7357.3 نقطة.





كما شهد مؤشر "داكس" الألماني هبوطاً بنحو 0.09 بالمائة ليصل إلى 12085.8 نقطة وصعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 5390.9 نقطة.





وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.1234 دولار.