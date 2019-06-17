منتخب أوغندا يصل مطار القاهرة

وصلت بعثة منتخب أوغندا مطار القاهرة مساء اليوم الإثنين ، قادمة من الإمارات للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية التى تنطلق فى مصر الأسبوع المقبل وتستمر حتى 19 يوليو.

وفي سياق أخر أنهى منتخب أوغندا معسكره فى أبوظبى بالفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد، فى ختام تحضيراته للبطولة ووصلت البعثة برفقة وفد يضم فلورانس ناكيوالا وزيرة الرياضة وموزيس ماجوجو رئيس اتحاد الكرة.

وتقع أوغندا فى المجموعة الأولى مع مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوى، وتستهل مشوارها أمام الكونغو يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.

وضم الفرنسى سيباستيان ديسابر المدير الفنى لأوغندا 23 لاعبًا للبطولة وهم:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صن داونز الجنوب إفريقي) – جمال سالم (الهلال السوداني) – روبرت أودونجكارا (أداما سيتي الإثيوبي)

الدفاع: بيفيس موجابي (يوفيل تاون الإنجليزي) – نيكولاس وادادا (عزام التنزاني) – أواني تيموثي (كمبالا سيتي الأوغندي) – حسن واسوا (لاعب حر) – رونالد موكيبي (أوسترساند السويدي) – مرشد دجوكو (سيمبا التنزاني) – جودفري والسومبي (بلا ناد) – مويلمي إيزاك (فيكتوريا زيزكوف التشيكي) – جوسيب أوتشايا (مازيمبي الكونغولي)

الوسط: تاديو لوانجا (فايبرز الأوغندي) – خالد أوتشو (تشيرتش هيل براثرز الهندي) – أبدول لومالا (سيريانسكا السويدي) – مايكل أزيرا (مونتريال الكندي) – فاروق ميا (جوريكا الكرواتي) – كيزيتو لواجا (شاختار الكازاخي) – كاتريجا ألان (ماريتزبرج الجنوب إفريقي) – إيمانويل أوكوي (سيمبا التنزاني)

الهجوم: باتريك كادو (كمبالا سيتي الأوغندي) – ألان كيامبادي (كمبالا سيتي الأوغندي) – ديريك نسيبامبي (سموحة المصري)