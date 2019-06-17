مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر اليوم 30/6/2019 can 2019

في مباراة جديدة للمنتخب المصري يحاول المنتخب الوطني أجواء المباراة دخول مع منافسه منتخب أوغندا، وذلك يوم 30 يونيو المقبل في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية2019 المقامة على أرض مصر.

ولكن يحاول منتخب الفراعنة الفوز بالمركز الأول في المجموعة حتى تكون مسيرته سهلة هذه الحالة إذ سيواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فيما سيتعين على منتخب مصر مواجهة ثاني المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا.وسوف تذاع مباريات مصر بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ويسعى منتخب اوغندا لفرض تواجدهم في الكرة الافريقية بعد سنوات طويلة من الغياب، فهذه هي المشاركة الثانية على التوالي بعد التواجد في البطولة الماضية في الجابون عام 2017، كما أنه السابعة في تاريخه ويعد الحصول على المركز الثاني في نسخة 1978 في غانا هو أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الأوغندية.يلعب منتخب المصرريصاحب الملعب او ل مبارياته في الدور الأول ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، وستقام مباريات هذه المجموعة في العاصمة المصرية القاهرة تحديداً في إستاد القاهرة الدولي الذي يعد هو الملعب الرسمي للمنتخب المصري الذي شهد عليه أيام مجده وأفراحه وانتصاراته السابقة حيث توج على أرضه بلقبي كأس أمم إفريقيا عامي 1986 و2006.

مباراة واحدة فقط في هذه المجموعة ستقام على ملعب آخر هو استاد ثلاثين يونيو الذي سيستضيف مواجهة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية التي ستقام ضمن مباريات الجولة الثالثة في نفس وقت إقامة مباراة مصر وأوغندا.وضم المكسيكي خافيير أغيري، المدير الفني للمنتخب المصري، عن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية نهاية الشهر الجاري.والقائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا التي تمثل "منتخب الفراعنة" في العرس الأفريقي الذي سينطلق في 21 يونيو المقبل في 4 مدن مصرية.

وكانت قرعة أمم أفريقيا 2019، قد أسفرت عن وقوع المنتخب المصري، في المجموعة الأولى، بجوار أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.





وكان ابرز المستبعدين عن قائمة المنتخب الوطني محمد هاني لاعب الاهلي وعبد الله جمعة لاعب الزمالك واحمد فتحي لاعب الاهلي

وتضمنت قائمة المنتخب المصري النهائية وجاءت كالتالي :

حراس مرمى: أحمد الشناوي، محمود عبد الرحيم "جنش" ، محمد الشناوي .

مدافعون: أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، أحمد أيمن منصور وعمر جابر ، أيمن أشرف ، علي أحمد "غزال "، محمود علاء ومحمود حمدي "الونش " ، باهر المحمدي.

لاعبو وسط: وليد سليمان ، عبد الله السعيد ونبيل عماد "دونجا" ، محمد النني ، طارق حامد ، محمود حسن "تريزيجيه" ، عمرو وردة .

مهاجمون: أحمد علي كامل، محمد صلاح، مروان محسن أحمد حسن كوكا ).

وضمت قائمة منتخب أوغندا كلاً من:

(دينيس أونيانجو، وجمال سليم ماجولا، وروبرت أودونجكارا،وموروشيد جيجوكو ، وبيفيس موجابي، وإسحق موليمي، وحسن واسوا مواندا ،واكيرو نيكو وادا ، جوزيف بنسون أوتشيا، تيموثي دينيس اواني،جودفري الووسيمبي، رونالد موكيبي ، ويليام كيزيتو لوجاجا ، خالد اوتشو ،مايك ازيرا ،فاروق ميا ، تاديو لوانجا، آلان كاتيريجا، لومالا عبده ،إيمانويل أرنولد أوكوي ،باتريك هنري كادو ، ديريك نسيبامبي، وإلان كيامباد).