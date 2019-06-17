خالد الجندي مهاجما بلال فضل: "دماغه موجهة لهدم الدين" (فيديو)
الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:20 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
انتقد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الكاتب بلال فضل، قائلًا: "بلال فاضل كاتب ويقدم برنامج "عصير الكتب"، ولكن بدون أمانة طرح وعرض، ودماغه موجهة لمحاربة الدين تحت مسمى الثقافة والعلمانية".
وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن جهة واحدة مسئولة عن تمويل العلمانيين والإرهابين لهدم الوطن والدين، مشيرًا إلى أن هناك حملات ممنهجة للهجوم على الثوابت الدينية وعلماء الأمة.
واستكمل: "هي نفس الجهة اللى بتدفع لمن يدعون أنهم مثقفون أو تنويرين أو قرانيين، وبيهاجموا السنة وعلماء الأمة، والأمر وصل للصحابة والخلفاء الراشدين".
Advertisements
المزيد عن: خالد الجندي بلال فضل الأزهر أخبار مصر
- خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم (فيديو)
- خالد الجندى: الهجوم على صلاح الدين الأيوبي هدفه نشر التشييع (فيديو)
- خالد الجندي: الهجوم على الإسلام أصبح موضة العصر (فيديو)
- خالد الجندي: يوجد خطة ممنهجة لتشويه العلماء وتحطيم الرموز الدينية (فيديو)
- خالد الجندي: سيدنا جبريل أول من مثل دراما لتعليم الإسلام للصحابة (فيديو)
- خالد الجندي لـ تنظيم بيت المقدس: "الأقصى في فلسطين مش مصر"
- خالد الجندي لـ العلمانيين: تحرصون على فصائل الكلاب وتهملون الإنسان (فيديو)
- خالد الجندى: حقوق المرأة في الصعيد والأرياف متدنية
- خالد الجندي يكشف سر الهجوم الممنهج على "الشعراوي"
- لماذا تلجأ أبواق قطر لسب الخلفاء الراشدين والصحابة؟