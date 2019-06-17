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خالد الجندي مهاجما بلال فضل: "دماغه موجهة لهدم الدين" (فيديو)

الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:20 م
خالد الجندي مهاجما بلال فضل: دماغه موجهة لهدم الدين (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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انتقد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الكاتب بلال فضل، قائلًا: "بلال فاضل كاتب ويقدم برنامج "عصير الكتب"، ولكن بدون أمانة طرح وعرض، ودماغه موجهة لمحاربة الدين تحت مسمى الثقافة والعلمانية".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن جهة واحدة مسئولة عن تمويل العلمانيين والإرهابين لهدم الوطن والدين، مشيرًا إلى أن هناك حملات ممنهجة للهجوم على الثوابت الدينية وعلماء الأمة. 

واستكمل: "هي نفس الجهة اللى بتدفع لمن يدعون أنهم مثقفون أو تنويرين أو قرانيين، وبيهاجموا السنة وعلماء الأمة، والأمر وصل للصحابة والخلفاء الراشدين".
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