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الديهي: الإعلام في بيلاروسيا منح زيارة الرئيس السيسي أهمية بالغة

الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:19 م
الديهي: الإعلام في بيلاروسيا منح زيارة الرئيس السيسي أهمية بالغة
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هدى عبدالرازق
 
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أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة بيلاروسيا، لافتا إلى أنه أول رئيس مصري يزور هذه البلد في زيارة رسمية.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هذه الزيارة جاءت لتحقيق الأهداف المصرية بشأن التمدد داخل المناطق المنسية.

وأوضح "الديهي"، أن الإعلام في بيلاروسيا منح زيارة الرئيس السيسي اهتمام بالغ، مؤكدًا أن هذا الأمر يعتبر رافد من روافد القوى الناعمة بين البلدين.

وتابع "الديهي": "زيارة الرئيس السيسي لبيلاروسيا تؤكد أن هناك عناق أوروبي إفريقي عن طريق مصر، ومرة أخرى نعيد لعلاقاتنا الأوروبية الشرقية بهائها".
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