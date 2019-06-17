الديهي: الإعلام في بيلاروسيا منح زيارة الرئيس السيسي أهمية بالغة
الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:19 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة بيلاروسيا، لافتا إلى أنه أول رئيس مصري يزور هذه البلد في زيارة رسمية.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هذه الزيارة جاءت لتحقيق الأهداف المصرية بشأن التمدد داخل المناطق المنسية.
وأوضح "الديهي"، أن الإعلام في بيلاروسيا منح زيارة الرئيس السيسي اهتمام بالغ، مؤكدًا أن هذا الأمر يعتبر رافد من روافد القوى الناعمة بين البلدين.
وتابع "الديهي": "زيارة الرئيس السيسي لبيلاروسيا تؤكد أن هناك عناق أوروبي إفريقي عن طريق مصر، ومرة أخرى نعيد لعلاقاتنا الأوروبية الشرقية بهائها".
Advertisements
- ياسر رزق: الرئيس السيسي أول حاكم مصري يزور قبرص
- مسئول بالرئاسة القبرصية: العلاقات بين القاهرة ونيقوسيا "تاريخية"
- سفير الهند بالقاهرة: الرئيس السيسي أعاد صياغة العلاقات بين البلدين
- غدًا.. محمد صبحي ضيف نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"
- نشأت الديهي: محمد صلاح جمع السنة والشيعة في لبنان على مقهى واحد
- "الديهي": السيسي أول رئيس مصري يزور أوزبكستان بعد "عبد الناصر"
- نشأت الديهي: مصر تعيد بهائها الإفريقي في عهد السيسي
- الديهي يطالب بمنح مصر جائزة نوبل بسبب مشروع 100 مليون صحة
- عمرو عبد الحميد: وكالة أنباء بيلاروسيا وصفت زيارة السيسي لبلادهم بالتاريخية
- سفيرنا بروسيا: التواصل البرلماني بين مصر وبيلاروسيا يشهد طفرة كبيرة