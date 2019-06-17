على غرار النجمات.. تسريحات شعر مرفوعة تناسب إطلالتك في الصيف

ابهرتنا نجمات هوليوود بإطلالاتهن الفاخرة والتي اعتمدن معه تسريحة الشعر المرفوع التي تعتبر من أكثر أنواع تسريحات الشعر بساطة وأناقة في الوقت نفسه، ولكي تتبعين أسلوب النجمات في تسريحة الشعر التي تناسب إطلالتك في الصيف، اختاري ما يناسبك





كيم كارداشيان

خلال عرض فيرساتشي Versace لموسم ما قبل خريف 2019، اختارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أن تزيّن إطلالتها بتسريحة ذيل حصان مرفوع حتى منتصف الرأس، واختارت عقدة من قماش الفستان نفسه الذي ارتدته. كما نسّقت مكياجها بألوان تتناسب مع أزيائها وتسريحة شعرها، بألوان مائلة إلى الفيضي الميتاليكي.





كايلي جينير

شقيقتها الصغرى كايلي جينير اختارت تسريحة شعر مرفوع إنما بأسلوب فوضوي جذاب، وذلك خلال حضورها حفلة Grammy Awards في فبراير/ شباط الماضي. مكياج كايلي كان ناعماً جداً، أما خصلات شعرها التي تركتها منسدلة ومحرّرة، فمنحت إطلالتها الكثير من الجرأة واللمسة الشبابية.





بيلا حديد

أما عارضة الأزياء الشابة بيلا حديد والتي تحتلّ حيّزاً كبيراً من اهتمام الصحافة العالمية ولديها الملايين من المتابعين والمتابعات اللذين ينتظرون إطلالاتها ويترقبونها بكثير من الفضول، فقد سحرت أنظار الجميع خلال إطلالتها في حفلة CFDA مؤخراً، خاصة مع تسريحة شعرها المرفوع إنما بأسلوب عصرية جذاب. فقد اختارت بيلا أن تشدّ شعرها المجعّد إلى الوراء لتبدو الغرّة ملسة ومشدودة فيما سائر الخصلات تبدو مجعّة ومنفوشة.





بينيلوبي كروز

النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز والتي تعتبر من أكثر النجمات جاذبية على الإطلاق، أطلّت خلال حفلة الـ Met Gala في مايو/ أيار الماضي بـ تسريحة شعر جذابة. اختارت بينيلوبي تسريحة ذيل الحصان إنما بأسلوب يجمع لمسات الطفولة والنضوج في وقت واحد. فقد عمدت إلى ترك غرّة على جبينها كالفتيات الصغيرات، فيما تركت خصلات شعرها المرفوع متموّجة بأسلوب الريترو الأنيق.